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Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходных с 1 по 9 мая

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Об этом журналистам сообщил первый замглавы фракции вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет ТАСС.

«Сегодня партия «Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские [выходные] по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая», - сказал депутат. Он пояснил, что законопроект предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако они «этой возможностью не пользуются». «В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [выходных]», - считает Даванков. По его мнению, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести соответствующие изменения в статью 112 («Нерабочие праздничные дни») Трудового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, не потребует увеличение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ.

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