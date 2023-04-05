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Происшествия

Лишение свободы грозит жителю Куньиского района за угон машины

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Куньинского района за угон машины. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

По имеющимся данным, 16 декабря 2022 года 25-летний местный житель проник в салон незапертого автомобиля, запустил двигатель с помощью скрутки проводов зажигания и уехал на нем со двора дома потерпевшего на улице Советской в поселке Кунья.

Заместитель прокурора Куньинского района утвердил обвинительный акт в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон).

Уголовное дело направлено в Великолукский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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