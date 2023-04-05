Об истории подвесок «варяжской гостьи» расскажут в новой программе «Первого Псковского»

17:12, 05 апреля 2023, ПАИ

Новая программа «День музея» стартует на телеканале «Первый Псковский». В каждом выпуске ведущий Николай Полидовец представит обзор главных событий из жизни Псковского музея-заповедника, афишу предстоящих выставок, поделится подробностями важных музейных мероприятий, экскурсоводы расскажут об одном из уникальных экспонатов музея.

В первой передаче зрители узнают историю подвесок загадочной «варяжской гостьи».

Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:55. Повтор - в 23:55 и в четверг - в 11:55.