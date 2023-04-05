«Единая Россия» отправляет лекарства и продукты питания в ЛДНР

17:37, 05 апреля 2023, ПАИ

С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской роты. В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысячи активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненных военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чая, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысячи радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

«Сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих с первых дней проведения специальной военной операции организовало Псковское региональное отделение «Единой России». При поддержке неравнодушных жителей и предприятий - членов регионального отделения Союза машиностроителей России мы уже направили несколько сотен тонн гуманитарного груза. Это бензопилы, маскировочные халаты, сапоги и термобелье, компрессоры, пауэрбанки, большое количество запчастей для автомобилей и прочее», - подчеркнул депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он отметил, что в формировании груза активное участие принимали активистки Женского движения «Единой России».

«Они сушат овощи для борщевого набора, делают домашние заготовки, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют балаклавы, организовывают сбор средств и покупку оборудования для военных. В марте активистки передали партию средств личной гигиены для пациентов терапевтического корпуса Великолукской межрайонной больницы», - рассказал депутат.

В сообщении отметили, что гуманитарная помощь регулярно направляется в зону СВО. Эта работа не прекращается.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии - автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

«Псковские партийцы приобрели для наших десантников новый автомобиль УАЗ, который уже передан военным и после дооснащения будет отправлен на передовую», - уточнил Александр Козловский.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ею уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.