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Происшествия

Карантин по бешенству ввели на территории Пскова

На территории Пскова введён карантин по бешенству. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По имеющимся данным, домашний кот с признаками бешенства был выявлен в квартире дома №24 на улице Рокоссовского. У хозяйки в конце марта он сбежал на улицу, после возвращения домой кот стал плохо чувствовать себя, а потом умер.

Так как кот не был привит от бешенства, было принято решение отправить пробу в лабораторию, где диагноз заболевания был подтвержден.

Сейчас женщина проходит курс вакцинации против бешенства и наблюдается у врачей.

Карантин введен на территории эпизоотического очага – в квартире дома №24 на улице Рокоссовского, а также на прилегающей территории на расстоянии до 950 метров. 

«Утверждён план мероприятий, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на территории неблагополучного пункта. Жителей многоквартирных домов Пскова и дер. Борисовичи будут приглашать на вакцианцию животных по договорённости с управляющими компаниями – объявления будут вывешиваться в подъездах жилых домов», — говорится в сообщении.

Также вакцинировать домашних животных можно бесплатно в городской ветсанции в Любятово, отметили в канале.

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