Пешеходный мост смыла река Утроя в Пыталово
Из-за паводка на реке Утроя в Пыталово один из пешеходных мостов пришел в негодность. Вода разрущила часть деревянного настила. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».
Администрация сельского поселения Утроинская волость не рекомендует жителям деревни Пыталовские Хутора и города Пыталово пользоваться пешеходным мостиком через Утрою в районе площади. Восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации паводковой ситуации. Подрядчик готов приступить к ремонту.
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