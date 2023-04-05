Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пешеходный мост смыла река Утроя в Пыталово

Из-за паводка на реке Утроя в Пыталово один из пешеходных мостов пришел в негодность. Вода разрущила часть деревянного настила. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Администрация сельского поселения Утроинская волость не рекомендует жителям деревни Пыталовские Хутора и города Пыталово пользоваться пешеходным мостиком через Утрою в районе площади. Восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации паводковой ситуации. Подрядчик готов приступить к ремонту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2023

Карантин по бешенству ввели на территории Пскова
05 апреля 2023

Подробности теракта в Петербурге рассказал пострадавший пскович
05 апреля 2023

Пластиковый контейнер стал причиной засора канализации в Печорах
04 апреля 2023

Незаконные подключения к водопроводу были обнаружены в Идрице

04 апреля 2023

Житель Дедовичей посвятил стихотворение погибшему журналисту
04 апреля 2023

Телефонная станция загорелась в Красногородске
04 апреля 2023

До шести лет тюрьмы грозит жительнице Новосокольнического района за кражу металла
04 апреля 2023

Пскович пострадал в результате взрыва на встрече с Владленом Татарским

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...