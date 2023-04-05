Пешеходный мост смыла река Утроя в Пыталово

17:40, 05 апреля 2023, ПАИ

Из-за паводка на реке Утроя в Пыталово один из пешеходных мостов пришел в негодность. Вода разрущила часть деревянного настила. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

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Администрация сельского поселения Утроинская волость не рекомендует жителям деревни Пыталовские Хутора и города Пыталово пользоваться пешеходным мостиком через Утрою в районе площади. Восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации паводковой ситуации. Подрядчик готов приступить к ремонту.