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Общество

Площадка для женщин будет организована на ярмарке вакансий в Пскове

14 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщает комитет по труду и занятости Псковской области.

Мероприятие состоится в Пскове и Великих Луках. На ярмарках будут представители более 30 организаций Псковской области. Работодатели презентуют свои вакансии, а соискатели там же смогут пройти экспресс-собеседования.

Специально для женщин в Пскове будет организована площадка, где можно познакомиться с единомышленниками для взаимной поддержки и помощи, совместной инициативы и созидания.

Ярмарка будет организована по следующим адресам: Псков, улица Коммунальная, 71а, Кадровый центр; Великие Луки, улица Пионерская, 9, Кадровый центр.

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