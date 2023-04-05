Трёхлетний мальчик попал под машину в Дно

18:29, 05 апреля 2023, ПАИ

В Дно на улице Строителей трёхлетний мальчик угодил под колёса автомобиля «Шевроле-Авео», перебегая дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудник ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.