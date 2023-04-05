Трёхлетний мальчик попал под машину в Дно
В Дно на улице Строителей трёхлетний мальчик угодил под колёса автомобиля «Шевроле-Авео», перебегая дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудник ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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