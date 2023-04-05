После падения с 19-го этажа мужчина спел для спасателей песню Киркорова

22:16, 05 апреля 2023, ПАИ

Житель Воронежа после ссоры с девушкой спрыгнул с 19-го этажа после ссоры с девушкой, сообщает РИА Новости с ссылкой на Следственный комитет региона.

После приземления на авто мужчина не только выжил, но и смог встать на ноги, спев прибывшим спасателям «Любовь, похожая на сон». Он получил только черепно-мозговую травму и небольшой перелом.

Отмечается, что хозяин машины, на которую упал с 19-го этажа житель Воронежа, написал заявление в полицию.