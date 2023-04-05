Третье место заняла Псковская область в рейтинге реализации нацпроектов

22:31, 05 апреля 2023, ПАИ

По итогам прошлого года Псковская область заняла третье место на Северо-Западе и 16-е место в стране по эффективности реализации нацпроектов. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Наш показатель — 99,03 %. Это очень высокий результат, ради которого сотни людей проводили бессонные ночи, тяжёлые переговоры, поиск новых решений для прибывающих проблем, ежедневные визиты на объекты, постоянный контроль подрядчиков», — отметил губернатор.

Региональный награды получили почти 100 человек, чей вклад был особенно важен.

«Среди них — главы районов, руководители комитетов и управлений, директора предприятий и организаций, советники, начальники и заместители начальников отделов, эксперты и специалисты», — уточнил глава региона.