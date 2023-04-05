Псковские врачи представили студентам современный взгляд на медицину

23:11, 05 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Псковской областной клинической больницы приняли участие в торжественном открытии в Псковском государственном университете IХ медицинского форума с международным участием «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения», посвящённого уроженцу Пскова академику Евгению Тарееву. Об этом сообщает Псковская областная клиническая больница.

Цель учебного мероприятия — внедрение систематизированных теоретических знаний и накопленного практического опыта в акушерстве и гинекологии, педиатрии, неонатологии, общей врачебной практике.

Специалистам будут представлены современный взгляд на астенический синдром в практике педиатра, сведения о распространённости ожирения у детей и подростков в Российской Федерации, оценка миокарда у детей-спортсменов с помощью дисперсионного картирования ЭКГ, данные о кислотно-щелочном состоянии крови при критических акушерских состояниях. Специалисты актуализируют свои знания о ДВС-синдроме в акушерстве и о применении МРТ при абдоминальных болях у беременных.

По итогам ОМ слушатели смогут использовать полученные знания при диагностике и терапии указанных синдромов и заболеваний.