Мария Львова-Белова: В Херсонской и Запорожской областях детей без попечения родителей немного

23:28, 05 апреля 2023, ПАИ

Детей, оставшихся без попечения родителей, в Херсонской и Запорожской областях немного, потому что такие учреждения остались за линией фронта, заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается Херсонской и Запорожской областей, там есть дети, оставшиеся без попечения родителей. Их немного, потому что, например, в Херсонской области практически все учреждения остались за линией фронта, там не осталось даже физически инфраструктуры для этого», — сказала Мария Львова-Белова.

По её словам, там очень активно развиваются семейные формы устройства — семейные детские дома, когда выявляются дети-сироты и тут же передаются в семьи.

«В Херсонской области очень активно пользуются этой формой и передают этих детей в свои приёмные семьи, для того чтобы дети в семейном окружении воспитывались», — добавила уполномоченный по правам ребёнка и отметила, что аппарат находится на связи с коллегами и возникающие вопросы тут же отрабатываются.