В Ленинградской области гнездо аиста перенесли со старого дерева

00:18, 06 апреля 2023, ПАИ

В деревне Сорочкино перенесли гнездо аиста со старого дерева, сообщает группа «Любимая Ленобласть».

Дерево должны были снести из-за дорожных работ.

В минувшие выходные в деревне Сорочкино (Лужский район, Ленинградская область) прошла операция по переносу гнезда аиста со старого дерева, которое должны были снести при капремонте дороги P-23. Неравнодушные местные жители обратились за помощью в охотнадзор 47-го региона.

При поддержке специалистов АО «ВАД» и ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» аистиное обиталище перенесли на новое место. Гнездо весом более 100 кг сняли с дерева с помощью техники, расчистили и частично реконструировали, после чего поставили на специально подготовленную опору и платформу на одном из дачных участков рядом с прежним местом.

По поводу этого гнезда в Ленобласти было много обращений в аистиный центр «Дом белого аиста».

«Мы счастливы, что о птицах позаботились! Спасибо всем, кто принял участие в судьбе аистиного гнезда! Ленобласть показывает нам всем пример бережного отношения к природе и братьям нашим меньшим! Так держать!» — сообщает орнитолог Марина Сиденко.