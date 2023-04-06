Виды Псковской земли представят на выставке в Москве

00:25, 06 апреля 2023, ПАИ

Живопись художника Евгения Климова, посвящённую Псковской земле, представят 7 апреля на выставке «Художественное наследие Евгения Климова «Откуда есть пошла Русская земля» в московском Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына. Об этом сообщает журнал «Фома».

В экспозицию войдут живопись, графика, эскизы мозаик и архивные материалы из коллекции Псковского музея-заповедника и Дома русского зарубежья, сообщает пресс-служба Дома русского зарубежья.

«С особой любовью мастер изображал места, куда его приводила судьба: древние Псков, Изборск, Печоры, окутанные исторической тайной, волновали своими ландшафтами, тихими улочками, памятниками, наполненными атмосферой прошедших веков», — отметили организаторы экспозиции.