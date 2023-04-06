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Общество

Госдума отклонила инициативу отмены запрета женского труда на вредных работах

Госдума отклонила инициативу фракции «Новые люди», которая предложила отменить статью 253 ТК: эта статья ограничивает женский труд на работах с вредными или опасными условиями.

Так, женщин не допускают к тушению пожаров, водолазным работам, уходу за племенными быками и хряками. Предложение считать эту статью утратившей силу Госдума не приняла.

Авторы инициативы приводили аргументы: из-за таких запретов женщины вынуждены работать в отраслях, где зарплаты меньше, чем в законодательно принятых «мужских». При этом по Конституции и женщины, и мужчины должны иметь равные права во всём.

Однако отмена этой статьи, по словам депутата Виктории Родиной, повлечёт за собой отсутствие правового регулирования в части охраны здоровья женщин на работе.

«Это может повлечь неблагоприятные последствия не только для конкретных граждан, но и для демографической ситуации в стране», — цитирует депутата «Парламентская газета».

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