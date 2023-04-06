О будущем урожае судили по народным приметам сегодня

07:13, 06 апреля 2023, ПАИ

Память святителя Артемия (Артемона) чтит православная церковь сегодня, сообщает портал calend.ru. Он жил и проповедовал на заре христианства – в 1-2 веках.

Погода к этому времени на большей территории Руси стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере. В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю ночную службу — то выйдет замуж за хорошего человека.

Были и приметы на погоду, например такая: если ночь теплая — то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.