В России число автошкол уменьшилось на 15% за два года

07:26, 06 апреля 2023, ПАИ

Число автошкол в России уменьшилось на 15 % — с 7 тысяч до 5,96 тысячи за последние два года, следует из данных аналитического сервиса «Контур.Фокус». Кроме того, ГИБДД в 2022 году выдала таким организациям на 12 % меньше разрешительной документации, сообщает газета «Известия».

«Подразделениями Госавтоинспекции в 2021 году выдано 764 заключения о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств. В 2022 году выдано 672 таких заключения», — говорится в сообщении МВД России.



Санкции, уход иностранных автоконцернов, повышение цен на машины и комплектующие привели к тому, что автошколам приходится буквально выживать, считает генеральный директор «АвтоДрайвер» Михаил Бородачев.



«Сократилось число людей, которые могут позволить себе обучение. Меньше учеников — меньше выручка, а нам приходится платить за аренду помещений, обслуживать автомобили. Автошкола — это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует», — рассказал эксперт.



Он подчеркнул, что стоимость аренды помещений поднялась на 30 %, а обслуживание машин — почти на 40 %. Логичный выход из ситуации — повышение цен на услуги. Стоимость обучения на категорию «В» составляет 45 тысяч рублей, а для комфортной работы школы должны поднять цену до 60 тысяч рублей.