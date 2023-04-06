В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию ВС РФ

08:00, 06 апреля 2023, ПАИ

Внести поправки в законодательство, которые будут обязывать проходить исправительные работы, вне зависимости от назначенного штрафа, за дискредитацию ВС РФ, необходимо в России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Внесу предложение коллегам-депутатам на обсуждение. Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания, которое получил, например, актёр Дмитрий Назаров, быть обязаны проходить исправительные работы», - заявил депутат, передает РИА Новости.

Так, Хамзаев отметил, что известный актёр или стендапер мог бы заняться социально полезным делом: «подмести чей-то двор, чтобы от него была конкретная социальная польза».

«Лучше всего подобные наказания для звёзд и публичных людей доходят через конкретный физический труд, без возможности заменить его финансовыми выплатами», - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Дмитрия Назарова (он известен по сериалу «Кухня»), признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.