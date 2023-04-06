Фестиваль «Нашествие» пройдет в Калужской области в августе

08:12, 06 апреля 2023, ПАИ

Рок-фестиваль «Нашествие» состоится 4, 5 и 6 августа на новой площадке в Калужской области. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

«Крупнейший в России музыкальный фестиваль, проведения которого так долго – целых три года – ждали самые верные поклонники нашей музыки, впервые пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области», - сообщили организаторы мероприятия, передает ТАСС.

Зрителей ждут выступления известных музыкальных групп. «Молодежная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны. «Нашествие-2023» станет уникальным культурным явлением, где помимо музыки гостей ждут театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий», - отметили в сообщении.

Все ранее приобретенные билеты действительны на «Нашествие» в Калужской области.

Фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года. Первой сценой рок-смотра стал столичный ДК Горбунова. Со второго фестиваля организаторы стали выбирать для его проведения загородные площадки. Двадцатый смотр в 2019 году посетили около 200 тысяч человек. Планировалось, что в 2020 году в селе Большое Завидово в Тверской области выступят около 70 коллективов. В афише «Нашествия» были заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Машина времени», «Алиса», «Сплин», Lumen, «Несчастный случай», «Крематорий», «Пилот», «Тараканы!», «Слот» и другие.