Закупить несколько продуктов перед Пасхой посоветовали россиянам

08:17, 06 апреля 2023, ПАИ

Ожидать роста цен на все составляющие куличей накануне Пасхи логично и оправданно, ведь спрос на них резко вырастет, рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По разным оценкам, нынешний пасхальный стол подорожает на 10-15 % в сравнении с прошлым годом. Так, готовые куличи в разных магазинах и маркетплейсах стоят от 150 рублей за 400 граммов и выше, уточняет агентство «Прайм».

Яйца традиционно дорожают в преддверии Пасхи, но с учетом роста цен в начале года значительного скачка на этот раз не ожидается. Десяток яиц обойдется в среднем в 85-100 рублей. А вот творожная пасха может подорожать на 15-20 процентов. Дело в том, что цены на творог, масло и сгущенное молоко за год выросли в среднем на 12 %. Поэтому лучше закупиться этими продуктами заранее, чтобы не переплатить в последний момент.

«Многие винят во взвинчивании цен производителей яиц, творога, муки, масла и прочих продуктов, забывая, что большую часть наценки товар получает в торговых сетях», — отметил экономист.