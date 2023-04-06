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Общество

4 из 10 псковичей готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом – опрос

4 из 10 псковичей готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Ради работы в 30 минутах от дома 46 % псковичей не согласятся пожертвовать своим доходом. 20 % опрошенных готовы на уменьшение зарплаты на 5 %. Каждый девятый согласится снизить запросы на 10 %. 5 % респондентов готовы к зарплате на 15 % меньше. По 2 % горожан согласны на уменьшение зарплаты на 20 и 25 %.

Больше всего тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц (49 %).

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