До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области

09:04, 06 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области сегодня, 6 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Температура днем составит от +9 до +14 градусов, ночью – от -2 до +3 градусов. Будет дуть ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове температуру днем прогнозируют от +10 до +12 градусов, ночью – от 0 до +2. В Великих Луках температура днем составит от +12 до +14, ночью ожидается 0 градусов.