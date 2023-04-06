Новые инфостенды с QR-кодами установили в Изборске

09:23, 06 апреля 2023, ПАИ

Новые информационные стенды с QR-кодами установили на тропе к Словенским ключам в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Стенды рассказывают о некоторых природных процессах, происходящих в Изборско-Мальской долине весной.

«Отсканировав QR-код камерой мобильного телефона, вы попадёте на официальный сайт музея-заповедника «Изборск», где сможете послушать трели прибывших из теплых краёв птиц, голоса скрытных млекопитающих, шёпот пробуждающихся ото сна рептилий и многое другое», - рассказали в музее.