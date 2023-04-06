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Общество

Представители Минпромторга РФ посетили завод «Титан-Полимер»

Представители Минпромторга РФ посетили завод «Титан-Полимер» во время визита в особую экономическую зону «Моглино» 5 апреля. Об этом сообщается на сайте «Титан-Полимера». 

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Гости предприятия во главе с директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романом Чекушовым встретились с руководством Группы компаний «Титан» и завода «Титан-Полимер», а также ознакомились с процессом производства БОПЭТ-пленок.  

Во время деловой встречи гостям презентовали работу завода и ассортимент выпускаемой продукции. Первые партии плёнки уже получены. Представителей Минпромторга интересовало, какие сложности есть в работе с иностранными специалистами, как будет налажена закупка оборудования для реализации второй очереди проекта и как будет организован сбыт продукции. 

Генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко отметила, что работы на заводе выполняются при минимальном участии иностранных специалистов. Сейчас ведется обучение сотрудников непосредственно на предприятии. Сбыт продукции предполагается как на внутреннем рынке, так и на внешнем, в том числе в дружественных странах.  

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин провел экскурсию по производственной площадке. Гости смогли увидеть своими глазами производственный процесс, посетили участки производства БОПЭТ-пленки, участки резки, зону металлизации и ознакомились с работой заводской лаборатории.  

Сотрудники добавили, что двухдневная программа визита директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Романа Чекушова включает посещение ряда промышленных предприятий-экспортеров в Пскове и Псковском районе, рабочие встречи с представителями органов власти региона и Центра поддержки экспорта Псковской области. 

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Сайт: https://titan-polymer.ru/

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