С серией книг «Заповедные истории» нацпарка «Себежский» познакомили школьников из Великих Лук

10:24, 06 апреля 2023, ПАИ

С серией книг «Заповедные истории» нацпарка «Себежский» познакомили учеников 1 «Б» класса гимназии им. Софьи Ковалевской в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в нацпарке.

Презентация прошла в библиотеке им. М. И. Семевского. На занятии ребята вспомнили правила поведения в лесу, узнали, чем круглый год занят медведь, куда ходит лесник с топором и по какой цене получает обед лось в лесу. Обсудили также проблемы жилищного характера в животном мире и лишнего веса у медведей перед спячкой, разобрались, почему рыбы не летают по воздуху, а из желудя не вырастает береза.

Кроме того, в библиотеке открыли передвижную выставку «Хранители». На открытии гости постарше обсудили цвет формы у лесников и обхват самого большого дерева на территории национального парка.

«Сотрудники национального парка «Себежский» выражают слова благодарности Галине Витальевне Ковалевой и Алене Сергеевне Эйсмант за приглашение, доверие и теплый прием», - отметили в нацпарке.

Выставка будет работать в великолукской библиотеке до конца апреля, затем ее перевезут в Псков.