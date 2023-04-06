Областной турнир по дзюдо пройдет в Пскове 6 и 13 мая

10:05, 06 апреля 2023, ПАИ

Открытый областной турнир по дзюдо «Кубок «Спортивное единство», который приурочен ко Дню Победы, состоится среди юношей и девушек 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения 6 мая, а среди юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 годов рождения — 13 мая. Турнир пройдет в Пскове, сообщает клуб единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 6 мая соревнования пройдут в спортивном комплексе «Электрон». С 9:00 до 10:30 пройдет регистрация участников, а потом взвешивание. Торжественное открытие соревнований запланировано на 11:30.

Предварительные заявки принимаются до 1 мая на электронную почту khomyn_s@mail.ru.

Также турнир состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория». По регламенту приезд иногородних команд, регистрация и взвешивание пройдут 12 мая с 17:00 до 20:00.

Торжественное открытие соревнований состоится 13 мая в 11:30.

Предварительные заявки принимаются до 10 мая на электронную почту se-pskov@mail.ru