Псковичей приглашают привить домашних питомцев от бешенства

10:05, 06 апреля 2023, ПАИ

​

Вакцинация домашних животных от бешенства проходит в ГБУ «Псковская городская СББЖ», сообщается в группе ветеринарной лечебницы в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что вакцинация проводится для животных, которые не вакцинированы против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 дней.

Прийти можно по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева, 34а. Часы работы: с 9 до 19 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов.