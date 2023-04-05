Пять пожаров ликвидировано в Псковской области за двое суток

10:24, 06 апреля 2023, ПАИ

Пять пожаров ликвидировано в Псковской области за двое суток.

Так, 5 апреля в Новосокольническом районе в деревне Бор на улице Центральной в бане размером 6х6 метров сгорела кровля по всей площади. Причина – предположительно короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

В 20:24 в Красногородском районе в деревне Платишино на улице Центральной в жилом доме размером 7х10 метров в коридоре 2х3 метра в дымоходе отопительной печи сгорела сажа на площади один квадратный метр. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также в 21:56 в Псковском районе в деревне Хотицы на улице Загородной в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, в однокомнатной квартире на 7 этаже, в комнате размером 5х7 метров огнем повреждена стена на площади 1,5 квадратных метра, оплавлен натяжной потолок на площади два квадратных метра, сгорел электрический чайник. Причина – предположительно неосторожность при приготовлении пищи. Спасен один человек и квартира. Эвакуировано 20 человек, из них трое детей.

В 23:07 в Великолукском районе в деревне Аничково жилой дом размером 6х8 метров выгорел изнутри по всей площади. Обнаружен погибшим 57-летний гражданин, 55-летняя гражданка госпитализирована в медучреждение. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасена хозяйственная постройка.

Помимо этого, 6 апреля в 01:01 в Псковском районе в СНТ «Торошинка» сгорела баня размером 3х6 метров. Причина – предположительно аварийный режим работы электросети на вводе. Спасен дачный дом.