Какие медицинские специальности можно получить в Пскове, обсудят в медиацентре ПАИ

14:00, 06 апреля 2023, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании на обучение по медицинским специальностям в Пскове.

Какие медицинские специальности востребованы, какие из них можно получить в Пскове, какие требования предъявляют будущим абитуриентам, какие ресурсы требуется затратить, чтобы получить место в медколледже или в ПсковГУ.

Эти и другие вопросы обсуждают директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро, директор Псковского медицинского колледжа Татьяна Егорова, ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев, начальник отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова.