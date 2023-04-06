Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский»

11:05, 06 апреля 2023, ПАИ

1 июля в Псковском кремле состоится фестиваль исторической реконструкции с участием клубов из Пскова и других городов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Изюминка» нашего фестиваля состоит в том, что он проходит в уникальном историческом месте, которое позволяет в полной мере проникнуться атмосферой средневекового города», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На фестивале будут работать исторические мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут познакомиться со средневековыми играми, послушать музыку той эпохи, увидеть работу мастеров-ремесленников и приобрести сувениры на широкой ярмарке. Самыми зрелищными моментами фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

«Псков в силу своего порубежного расположения многократно выдерживал натиск врагов, – пояснил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль. – На фестивале мы покажем, как происходили сражения «строй на строй», как воины сражались, оказавшись один на один с врагом, и какими тактическими приемами можно было воспользоваться для победы».