Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский»

1 июля в Псковском кремле состоится фестиваль исторической реконструкции с участием клубов из Пскова и других городов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Изюминка» нашего фестиваля состоит в том, что он проходит в уникальном историческом месте, которое позволяет в полной мере проникнуться атмосферой средневекового города», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На фестивале будут работать исторические мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут познакомиться со средневековыми играми, послушать музыку той эпохи, увидеть работу мастеров-ремесленников и приобрести сувениры на широкой ярмарке. Самыми зрелищными моментами фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

«Псков в силу своего порубежного расположения многократно выдерживал натиск врагов, – пояснил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль. – На фестивале мы покажем, как происходили сражения «строй на строй», как воины сражались, оказавшись один на один с врагом, и какими тактическими приемами можно было воспользоваться для победы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 апреля 2023

Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский»
06 апреля 2023

«Рыбу с порога можно ловить»: в Усвятском районе подтопило деревню
06 апреля 2023

Псковичей приглашают привить домашних питомцев от бешенства
06 апреля 2023

Представители Минпромторга РФ посетили завод «Титан-Полимер»
06 апреля 2023

Ночные «Ласточки» будут курсировать между Петербургом и Псковом всё лето
06 апреля 2023

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области
06 апреля 2023

Псковичей предупредили о временном отключении воды в нескольких домах
06 апреля 2023

Закупить несколько продуктов перед Пасхой посоветовали россиянам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...