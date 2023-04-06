В Госдуме объяснили дальнейшие условия работы «Википедии» в России

11:07, 06 апреля 2023, ПАИ

Интернет-энциклопедия «Википедия» должна удалить менее 0,1 % своих материалов с противоречащей законам РФ информацией, чтобы бесперебойно работать в России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сообщает газета «Известия».

«Для меня очевидно, что интересы огромной, многомиллионной пользовательской аудитории гораздо выше, чем эти несколько сотен статей. Но о полной блокировке «Википедии» можно вести разговор в случае, если в России появится полноценный аналог не только с точки зрения его содержания, но и с точки зрения удобства для пользователей, потому что «Википедия», безусловно, обладает целым рядом преимуществ, включая удобный интерфейс», — отметил он.



Если владельцы сервиса их не уберут, то «Википедию» могут заблокировать в России на основании статьи «Об информации» — после внесения в специальный реестр за размещение недостоверных сведений, пояснил сенатор Александр Башкин.



Кандидатами на замену «Википедии» в ближайшие пару лет могут стать российские порталы по поиску проверенных данных — Большая российская энциклопедия, Руниверсалис и «Знание.Вики».