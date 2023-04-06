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Общество

Корпорация МСП проведет встречу с предпринимателями Псковской области

Корпорация МСП проведет встречу с предпринимателями Псковской области. Мероприятие пройдет 11 апреля в правительстве региона. Участники также смогут подключиться к трансляции встречи в режиме онлайн, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства.

В программе — обсуждение финансовых мер поддержки бизнеса, систем кредитования, программ льготного лизинга оборудования, правового регулирования вопросов, а также вариантов поиска партнеров и новых рынков сбыта продукции.

Кроме того, специалисты Корпорации МСП расскажут, что такое цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям региона.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Дополнительные вопросы по организации встречи можно задать по телефону: 8 (8112) 331–337.

Регистрация по ссылке.

Встреча проводится в рамках исполнения программы мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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