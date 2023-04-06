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Общество

В Великолукском районе огородили опасный участок дороги из-за подтопления

Знаки ограничения скорости и сигнальную ленту установили дорожные рабочие для ограждения опасного участка дороги Купуй – Колюбаки – Пашниково в Великолукском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Алексей Кузьмин.

Фото: здесь и далее Telegram-канал Александра Кузьмина

Совместно с представителем ГБУ Псковской области «Псковавтодор» он проинспектировал региональную дорогу Купуй – Колюбаки – Пашниково. «По сообщениям жителей, на двух участках дороги из-за вышедших из берегов озер образовались небольшие подтопления», – пояснил он.

«Необходимости в закрытии дороги полностью на сегодняшний день нет», – резюмировал Алексей Кузьмин.

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