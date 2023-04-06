Псковские школьники побывали на мастер-классах Пушкинского заповедника

12:11, 06 апреля 2023, ПАИ

Сразу на нескольких занятиях, разработанных и организованных в областном центре сотрудниками Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», смогли побывать псковские школьники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Ученики Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 посетили мастер-класс «И пальцы просятся к перу…», который был организован в Доме Беклешова на Георгиевской, 4. Занятие было посвящено эпистолярной культуре XIX века: ребята узнали о письменных принадлежностях, какими пользовался Пушкин и его современники, и сами попробовали написать хотя бы несколько строк — кто гусиным пёрышком, «как Александр Сергеевич», кто металлическим (их Пушкин тоже застал, но сколько-нибудь часто не использовал, предпочитая всё-таки гусиные).

Воспитанники Псковского технического лицея побывали на других занятиях. Части из них предложили мастер-класс «Верховая набойка», где школьники осваивали азы старинного крестьянского ремесла — украшали полотно «печатным» орнаментом. Другие ребята слушали лекцию-беседу «Пушкин в Михайловском», которую подготовила и провела хранитель музея-усадьбы поэта в составе Пушкинского заповедника, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. Мастер-классы и лекция проходили в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина и в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова соответственно. В музее подчеркнули, что эти акции учреждения культуры проводили совместно, дополняя музейные занятия экскурсиями (например, в музей романа «Два капитана» в «Каверинке») или презентациями книг по искусству в ПОУНБ. Подобную практику в музее и библиотеке считают рациональной и обоюдополезной.

В «Михайловском» также особо подчеркнули, что все занятия дети — без малого 150 школьников — посетили, воспользовавшись «Пушкинской картой».