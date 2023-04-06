Псковичи смогут пройти отбор для поступления в военные вузы

12:53, 06 апреля 2023, ПАИ

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии РФ проводит Управление Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения пять лет.

Прием в военные институты проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора. В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:

— граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет;

— граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 года;

— военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 73-43-13.