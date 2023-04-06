Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи смогут пройти отбор для поступления в военные вузы

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии РФ проводит Управление Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения пять лет.

Прием в военные институты проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора. В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:

— граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет;

— граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 года;

— военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 73-43-13.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 апреля 2023

Псковичам рассказали о мерах поддержки студентов-целевиков медспециальностей
06 апреля 2023

ТОП-5 мест для отдыха с «темной» историей назвали в АТОР
06 апреля 2023

До +15 градусов потеплеет в Псковской области 7 апреля
06 апреля 2023

Как поступить в медицинский колледж, рассказали псковичам
06 апреля 2023

Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы достигла 96%
06 апреля 2023

Псковские газовики за квартал провели проверки в 16 тысячах домовладений
06 апреля 2023

Какие медицинские специальности можно получить в Пскове, обсудят в медиацентре ПАИ
06 апреля 2023

В России изменили билеты теоретического экзамена на водительские права

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...