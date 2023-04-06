Из-за разлива озера усадьба «Петровское» будет закрыта до 21 апреля

12:35, 06 апреля 2023, ПАИ

Разлив озера Кучане в Пушкиногорском районе скорректировал сроки санитарного периода в музее-усадьбе «Петровское» в составе Пушкинского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Из-за того, что подойти и даже подъехать к мемориальному парку и входу в имение проблематично, для туристов музей будет закрыт до 21 апреля. Прежний график проведения санитарных дней пока остаётся в силе.

Как сообщалось ранее, «Пушкинская деревня» будет недоступна для посетителей до 10 апреля; в музее-усадьбе «Тригорское» гостей не смогут принять с 10 по 17 апреля; «Михайловское» будет закрыто для туристов с 15 по 25 апреля.