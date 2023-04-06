«Экопром» назвал самые чистые контейнерные площадки Пскова

13:24, 06 апреля 2023, ПАИ

Самые чистые контейнерные площадки Пскова назвали в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Так, жители улиц Балтийской, Венской, Пражской, Завеличенской совместными усилиями с управляющими организациями ООО «Комфортный дом», ООО «Рижский микрорайон» и ООО «Борисовичи» создают и сохраняют свой микрорайон в надлежащем порядке. Отмечается, что к таким площадкам не только приятно подходить и выкидывать мусор, но и подъезжать выгружать контейнеры.

«Хотим, чтобы жители, управляющие организации и администрации районов брали с них пример: не выбрасывали мусор мимо контейнеров и своевременно убирали прилегающую территорию!» - говорится в сообщении.