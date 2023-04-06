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Общество

«Экопром» назвал самые чистые контейнерные площадки Пскова

Самые чистые контейнерные площадки Пскова назвали в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее «Мехуборка Псков»

Так, жители улиц Балтийской, Венской, Пражской, Завеличенской совместными усилиями с управляющими организациями ООО «Комфортный дом», ООО «Рижский микрорайон» и ООО «Борисовичи» создают и сохраняют свой микрорайон в надлежащем порядке. Отмечается, что к таким площадкам не только приятно подходить и выкидывать мусор, но и подъезжать выгружать контейнеры.

«Хотим, чтобы жители, управляющие организации и администрации районов брали с них пример: не выбрасывали мусор мимо контейнеров и своевременно убирали прилегающую территорию!» - говорится в сообщении.

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