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Общество

Отчёт о ярмарке в Пскове в 1827 году опубликовал архив

Отчёт о публичной ярмарке в Пскове в 1827 году опубликовал Госархив Псковской области в своем Telegram-канале.

Отчёт составил гражданский губернатор Андрей Квитка для Рижского военного, Псковского, Лифляндского, Эстляндского и Курляндского генерал-губернатора Филиппа Паулуччи. Документ датирован 31 марта 1827 года. 

Открыли ярмарку (в документе она один раз названа «ярмонкой») 10 февраля, продлилась торговля в течение 10 дней. 

«На оную съехавши были купечество и другого звания люди, имевшие на торговлю право из разных мест: Санкт-Петербурга, Москвы, Риги, Ревеля, Дерпта, Ярославля, Твери, Костромы, Новгорода, Казани, Нижнего Новгорода и Торопца с разными суконными, суровскими, бухарскими и прочими товарами, книгами, посудою, галантерейными вещами и мехами», - указано в материалах.

При этом есть данные о стоимости всех привезенных товаров – 553 020 рублей. Продать удалось на сумму 1 млн 646 тысяч рублей. И тут же приводятся данные продаж на ярмарке годом ранее – тогда сумма составила всего 27 тысяч 140 рублей.

Есть и другая любопытная информация: «приезжими торговцами за наем домов и лавок уплочено 2976 руб. 50 коп.».

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