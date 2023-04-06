Госдума создаст рабочую группу для доработки поправок в Семейный кодекс

13:32, 06 апреля 2023, ПАИ

Госдума создаст рабочую группу с правительством для доработки поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту интересов детей, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин напомнил, что тему поправок в Семейный кодекс депутаты поднимали в ходе отчета правительства.

Речь идет о законопроекте, который внесли депутаты ГД Дмитрий Вяткин и Татьяна Буцкая, а также сенаторы. Он направлен на защиту интересов ребенка и приоритета семейного воспитания.

«Предлагаем, чтобы в случаях, если ребенок оказывается один, приоритет при его усыновлении и решении вопросов в рамках опеки был за близкими родственниками: бабушками, дедушками, дядями и тетями», — сказал председатель Государственной Думы.

«Вчера разговаривал с Татьяной Алексеевной Голиковой: мы договорились для проработки этого вопроса создать совместную рабочую группу с правительством. Со стороны Государственной Думы ее возглавит первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков», — добавил Вячеслав Володин.