В Невельском районе из болота поднимут фрагменты советского бомбардировщика

14:18, 06 апреля 2023, ПАИ

Работы по подъему фрагментов советского бомбардировщика Пе-2 начнут на болоте в Невельском районе 7 апреля. Об этом сообщила руководитель областной военно-патриотической организации «След «Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева, пишет «Псковская правда».

По её словам, самолет подбили во время воздушного боя 18 января 1943 года и он упал в болото около деревни Сеньково, южнее озера Большой Иван в Невельском районе. Анна Шуняева рассказала, что завтра на место падения бомбардировщика приедут поисковики-водолазы.

«Подготовка к подъёму сложная – будут откачивать воду и размывать дно, где находятся фрагменты самолёта. Они лежат примерно на глубине 8-9 метров», – отметила руководитель областной организации и добавила, что есть надежда, что в ходе предстоящих работ удастся найти останки лётчиков.

Работы по подъему фрагментов советского бомбардировщика Пе-2 проведут ПО ВППОО «След «Пантеры» и поисковый отряд «Гвоздика» в рамках гранта Росмолодежи «Нам доверена память».