На вечер памяти поэта Андрея Виноградова приглашают псковичей

14:20, 06 апреля 2023, ПАИ

Творческая встреча «Наш Андрей» посвященная русскому поэту Андрею Виноградову пройдёт 11 апреля в библиотеке имени Курбатова в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«Писатель, фотохудожник, журналист, автор презентационных фильмов, роскошных альбомов и путеводителей по монастырям и достопримечательностям Псковского края: «Псковские сокровища», «Прекрасный Псков и его окрестности», «Псков и его знаменитые пригороды», «Чудеса земли Псковской». Однако главной ипостасью его многогранного таланта была поэзия. Именно в ней он сказал все самое главное, став не просто голосом нашей эпохи, а скорее символом русского Слова в самом высоком его понимании», — отметили организаторы вечера.

Главный труд жизни Андрея Виноградова - поэтический сборник «Золотое сечение», подчеркнули сотрудники библиотеки. «Приходите на встречу - будем вместе открывать для себя поэзию нашего современника Андрея Виноградова, размышлять о даре и призвании поэта, и, кто знает, быть может, и вы по прошествии вечера скажете: «Наш Андрей».

В программе творческой встречи – чтение стихов и воспоминания знакомых поэта. Организатором вечера выступает Поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Встреча состоится 11 апреля в актовом зале библиотеки на улице Профсоюзной 2, начало в 18:15. Вход по паспорту, водительскому удостоверению или читательскому билету.