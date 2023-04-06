Псковский медколледж перейдет на сокращенный период обучения с 1 сентября

14:43, 06 апреля 2023, ПАИ

Набрать на обучение группы фельдшеров и медсестер планируют в Псковском медицинском колледже. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Каждый год комитет по здравоохранению проводит кадровый мониторинг. По его итогам было принято решение увеличить цифры приема в колледж, поэтому мы планируем набрать две группы фельдшеров и три группы медсестер на базе девятого класса и по одной группе тех и других на базе профобразования», - рассказал она и добавила, что всего 175 человек будут обучаться на бюджетной основе.

Кроме того, с 1 сентября медицинский колледж переходит на сокращенный период обучения, оно станет «максимально практикоориентированным».

Ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев уточнил, что в университете также есть две образовательные программы медицинского профиля - медкибернетика (19 бюджетных мест) и лечебное дело (86 бюджетных мест). Срок обучения - шесть лет.