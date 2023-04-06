Депутаты ПГД поздравили псковских следователей с профессиональным праздником

14:37, 06 апреля 2023, ПАИ

Торжественное собрание, посвященное Дню образования органов предварительного следствия в системе органов внутренних дел, в управлении МВД России по городу Пскову. С поздравительным словом выступили перед участниками мероприятия начальник городского управления Сергей Сурин и глава Пскова Борис Елкин, сообщили ПАИ в пресс-службе городской Думы.

От имени депутатов Псковской городской Думы псковских следователей поздравил с профессиональным праздником заместитель председателя ПГД Михаил Иванов и вручил наиболее отличившимся сотрудникам благодарственные письма председателя ПГД.

«Умение принимать решения в самых сложных ситуациях и высокая степень ответственности за порученное дело - это то, что отличает каждого сотрудника органов предварительного следствия. В вашей нелегкой и опасной служебной деятельности меняются условия работы, сменяются поколения, но остается неизменным высокий профессионализм следователей, стойкость, беззаветная преданность делу», - подчеркнул он.

Указом президиума Верховного совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.