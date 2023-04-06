Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы достигла 96%

14:43, 06 апреля 2023, ПАИ

5 412 зрителей посетили Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина в марте 2023 года. Посещаемость театра увеличилась с 94,8 % до 95,9 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

При этом зрителей, купивших билеты по «Пушкинской карте», стало меньше – 17,54 % в марте (против 23 % в феврале), это 949 человек. Больше других у владельцев «Пушкарты» пользуются популярностью спектакли «Пиковая дама» и «Метель» (на них школьники и студенты приходят организованными группами), в индивидуальном порядке молодежь делает выбор как в пользу премьер последних сезонов – «Морфий» и «Зойкина квартира» по М. Булгакову, «Сережа очень тупой» по пьесе популярного современного автора Дмитрия Данилова, и спектаклей, появившихся в нашем репертуаре несколько лет назад, – «Ревизор» Н. Гоголя, «Каштанка» и «Ионыч» А. Чехова.

В марте театр показал 35 спектаклей, в апрельскую афишу вошло 43 показа спектаклей. Афишу Псковского театра драмы можно посмотреть на официальном сайте театра, где доступен репертуар на апрель и май.