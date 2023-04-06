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Общество

Псковичам рассказали о мерах поддержки студентов-целевиков медспециальностей

Про меры поддержки, которые получают студенты-целевики медицинских специальностей, рассказала начальник отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

По ее словам, целевое обучение дает ряд преимуществ - это гарантированное трудоустройство и денежная соцподдержка, три тысячи рублей ежемесячно. «C 1 апреля три тысячи рублей будут получать студенты, которые проходят практику в псковских медучреждениях», — отметила она.

Ирина Жаворонкова подчеркнула, что у целевиков есть ответственность. Они обязаны вернуться в ту медицинскую организацию, которая направила на целевое обучение, и отработать там три года.

«Чтобы заключить договор на целевое обучение, надо обратиться в отдел кадров соответствующего медучреждения с пакетом документов», — сказала она.

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