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ТОП-5 мест для отдыха с «темной» историей назвали в АТОР

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых интересных местах для отдыха с «темной» историей. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Хостел «Узник». Когда-то здесь находилась тюрьма строгого режима. Фото: АТОР

В число самых известных мест такого рода вошла заброшенная тюрьма строгого режима на архипелаге островов Ислас-Мариас в Мексике, которую в 2019 году в рамках правительственного проекта преобразовали в курорт. Отмечается, что раньше данную тюрьму называли мексиканским Алькатрасом, поскольку оттуда было практически невозможно сбежать. Здесь отбывали наказание многие известные преступники. Одним из самых знаменитых был Хосе Ортис Муньос, которого звали Эль Сапо, или «мексиканский Чикатило».

В список также попал канадский хостел, на месте которого в прошлом находилось исправительное учреждение, отель-тюрьма в швейцарском городе Люцерн и гостиница на месте  средневековых застенков в Оксфорде.

«В России тоже есть туристические места, созданные на месте исправительных учреждений. Так, хостел «Узник» расположен в исторической части Тобольска, на территории местного кремля. <...> Сейчас под хостел отдан один из корпусов бывшей тюрьмы. Раньше это были одноместные камеры, в настоящее время в них разместили двухъярусные кровати», - отмечается на сайте.

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