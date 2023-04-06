В литовском аэропорту задержали летевший в Псков частный самолет

15:38, 06 апреля 2023, ПАИ

Частный самолет, летевший из Паланги в Псков, задержали в литовском аэропорту, пилота уволили, сообщает obzor.lt.

Самолет Cessna летел из Дании через Швецию и приземлился в аэропорту Паланги 16 марта для дозаправки. После того как стало ясно, что его конечным пунктом назначения является Псков, самолет задержали.

Возможно, он намеревался вылететь в Россию в обход санкций. После распространения этой информации в СМИ компания по обучению пилотов сообщила, что увольняет пилота. Руководитель компании Кшиштоф Гульбинович заявил BNS, что было принято решение прекратить рабочие отношения с этим пилотом.

«В ответ на появившуюся в СМИ информацию о деятельности сотрудника компании, о которой мы не знали до сих пор, мы приняли решение о прекращении с ним трудовых отношений, так как это не соответствует ценностям компании», — отметил Гульбинович в комментарии компании.

Отдел журналистских расследований литовской национальной телерадиовещательной компании LRT сообщил, что пилот задержанного самолета — гражданин России с видом на жительство в Литве. При этом его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Литовская администрация безопасности на транспорте проводит расследование этого случая.