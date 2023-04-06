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Культура

О фразеологических «инкрустациях» у Пушкина пойдёт речь на вебинаре из «Михайловского»

«Пушкинская деревня» на картине Ольги Тихоновой «Деревенский пейзаж с лошадью» (2003). Из фондов музея-заповедника

Посетить вебинар «А. С. Пушкин и фразеология в музее «Пушкинская деревня» сегодня, 6 апреля, предлагают Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Занятие проведёт Вячеслав Козмин, хранитель музея «Пушкинская деревня», кандидат филологических наук. Трансляция вебинара состоится на институтском портале «Образование на русском» и на YouTube-канале Пушкинского института, начнётся в 16:00, сообщили ПАИ в музее.

«На этой встрече мы рассмотрим примеры использования пушкинских фразеологизмов применительно к экспозиционной и экскурсионной работе литературно-этнографического музея «Пушкинская деревня» — единственного  в Псковской области музея деревянного зодчества под открытым небом, — анонсирует Вячеслав Козмин. — Этнографический комментарий к предметам фондовой коллекции позволяет пояснить устаревшие и зачастую непонятные для современного человека значения слов в пословицах и поговорках. Но главное, историко-бытовой контекст позволяет выявить неявные, глубокие, часто неожиданные смыслы пушкинских текстов».

Послушать трансляцию вебинара в YouTube (https://clck.ru/342pxw) может каждый желающий, сообщили в музее. Кроме того, подключиться к общему разговору можно и собственно на портале, предварительно зарегистрировавшись на нём.

В заповеднике также отметили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», ориентированы прежде всего на преподавателей-русистов, но, как показывает практика, вызывают интерес у многих российских и зарубежных слушателей из числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В музее также уточнили, что для тех, кто хотел бы, но не сможет присоединиться к общему просмотру на ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в назначенное время, предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать лекцию в записи.

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