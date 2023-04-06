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Патриарх Кирилл назначил главного военного священника РПЦ в зоне спецоперации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел должность главного военного священника, ответственного за духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудников других силовых структур в зоне проведения специальной военной операции, им назначен награжденный двумя орденами Мужества протоиерей Димитрий Василенков. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви. 

Фото: Станислав Марченко. Сайт Санкт-Петербургской митрополии

«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, <...> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении, пишет ТАСС. 

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