Патриарх Кирилл назначил главного военного священника РПЦ в зоне спецоперации

15:32, 06 апреля 2023, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел должность главного военного священника, ответственного за духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудников других силовых структур в зоне проведения специальной военной операции, им назначен награжденный двумя орденами Мужества протоиерей Димитрий Василенков. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, <...> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.