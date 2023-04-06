«Beatles по-себежски»: умного лебедя засняли в Псковской области

15:34, 06 апреля 2023, ПАИ

Переходящего дорогу по пешеходному переходу лебедя засняли жители Себежского района на одной из улиц города. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы отметили, что этот лебедь - достойный пример для подражания. «Тот случай, когда птица умнее людей», — отметили местные жители.

Один из подписчиков также вспомнил легендарную обложку альбома Abbey Road группы Beatles. Фотография была сделана 8 августа 1969 года, а на нее выделялось всего 15 минут, пока полицейский с противоположной стороны перекрывал движение.